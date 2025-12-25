Стал известен новый лидер рейтинга лучших боксеров мира вне весовых категорий
Авторитетный спортивный портал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров планеты вне зависимости от весовых категорий, сообщает Day.Az.
Лидер предыдущего рейтинга, американец Теренс Кроуфорд, недавно завершил профессиональную карьеру, в результате чего первое место в списке занял украинский супертяжеловес Александр Усик.
Топ-10 лучших боксеров мира по версии The Ring выглядит следующим образом:
Александр Усик (Украина)
Наоя Иноуэ (Япония)
Джесси Родригес (США)
Дмитрий Бивол (Россия)
Артур Бетербиев (Россия)
Хунто Накатани (Япония)
Шакур Стивенсон (США)
Дэвид Бенавидес (США)
Девин Хейни (США)
Оскар Коллазо (США)
