Будут ли выделены специальные полосы для школьных автобусов?

Проект школьных автобусов, введенный в эксплуатацию несколько месяцев назад, был представлен с целью обеспечения своевременной и безопасной перевозки школьников к учебным заведениям. Проект также направлен на снижение транспортной загруженности и облегчение повседневной нагрузки на родителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, некоторые родители отмечают, что автобусы не всегда выходят на маршрут вовремя и не охватывают ключевые районы. Кроме того, высказываются нарекания по поводу размера и вместимости автобусов.

Эксперты подчеркивают, что для успешной реализации проекта одного лишь выделения автобусов недостаточно. Ключевыми условиями являются грамотное планирование маршрутов и эффективные механизмы контроля.

Исполнительный директор проекта Мустафа Гусейнов заявил, что в целом результаты первого полугодия можно оценить положительно:

"Об этом свидетельствуют отзывы, которые мы получаем как от школ, так и от родителей, в частности по вопросам безопасности и комфорта. В настоящее время в рамках проекта 200 автобусов обслуживают школы. Мы продолжаем работу по расширению проекта".

Будут ли выделены специальные полосы движения для школьных автобусов?

В Агентстве наземного транспорта (AYNA) сообщили, что специальные полосы движения предусмотрены только для регулярных маршрутных автобусов и оперативных транспортных средств.