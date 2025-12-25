Задержаны лица, незаконно присвоившие крупную сумму в криптовалюте

Задержаны лица, незаконно присвоившие 1 миллион манатов в криптовалюте.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что Главное управление по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел провело очередную операцию в рамках международной правовой помощи и взаимного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств.

Так, была получена оперативная информация о гражданах Азербайджана, которые нанесли особо крупный ущерб различным лицам в одном из иностранных государств под видом онлайн-покупок и продаж криптовалюты. В результате принятых оперативно-технических мер задержаны Малик Гусейнов и Махмуд Аскерли, ранее осужденные за аналогичные преступления в Турции и России.

В ходе расследования выяснилось, что М. Гусейнов вместе с М. Аскерли арендовали офис в торговом центре, расположенном в столице одного из иностранных государств. Спустя некоторое время М. Гусейнов предъявил фальшивые 600 тысяч долларов США в пункте обмена валюты, расположенном в том же торговом центре, и попросил перевести на его счет 600 тысяч USDT в криптовалюте. Убедившись, что на его счет поступила криптовалюта на сумму более 1 миллиона манатов, он покинул страну.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении М. Гусейнова и М. Аскерли избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.