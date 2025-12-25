Скончалась актриса фильма "Москва слезам не верит"

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Театра имени Пушкина. Известно, что актрисе стало плохо во время прощания с артистом Анатолием Лобоцким. Алентову увезли медики прямо на носилках.

Чуть позже появилась информация о том, что Алентова скончалась в больнице.

Вера Алентова была супругой Владимира Меньшова, режиссера фильма "Москва слезам не верит", который скончался в 2021 году. Актриса известна своими ролями в картинах "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Жених из Майами" и, конечно, "Москва слезам не верит".