Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт снижен

В связи с дождливой погодой в Баку на на шоссе Зыхский круг - Аэропорт на отдельных полосах движения снижено ограничение скорости до 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с этим внесены изменения на информационных табло.

Кроме того, на всех табло размещен знак "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.