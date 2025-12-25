https://news.day.az/society/1805156.html Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт снижен В связи с дождливой погодой в Баку на на шоссе Зыхский круг - Аэропорт на отдельных полосах движения снижено ограничение скорости до 20 км/ч. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Отмечается, что в связи с этим внесены изменения на информационных табло.
Кроме того, на всех табло размещен знак "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
