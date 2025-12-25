Назван объем сделок азербайджанских банков в торговой системе Bloomberg

В январе-ноябре текущего года фиксировалась высокая активность как в необеспеченном, так и в обеспеченном секторах межбанковского рынка.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на "Заявление Центрального банка Азербайджанской Республики об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026 год", опубликованное в газете "Азербайджан".

Отмечается, что за 11 месяцев на платформе Bloomberg между банками в национальной валюте заключено 3482 сделки на сумму 61,8 миллиарда манатов.

"За этот период на межбанковском рынке репо заключено 287 сделок на сумму 3 миллиарда манатов", - говорится в информации.