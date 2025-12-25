Этот рабочий день будет коротким

В Азербайджане 30 декабря будет сокращенный рабочий день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, 31 декабря страна отмечает Новый год и День солидарности азербайджанцев мира.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, рабочий день сокращается на один час.

Таким образом, в государственных и частных организациях 30 декабря (вторник) рабочий день будет на час короче обычного.

Напомним, что 1, 2, 3 и 4 января также будут нерабочими днями.

