Этот рабочий день будет коротким
В Азербайджане 30 декабря будет сокращенный рабочий день.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, 31 декабря страна отмечает Новый год и День солидарности азербайджанцев мира.
Согласно статье 108 Трудового кодекса, в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, рабочий день сокращается на один час.
Таким образом, в государственных и частных организациях 30 декабря (вторник) рабочий день будет на час короче обычного.
Напомним, что 1, 2, 3 и 4 января также будут нерабочими днями.
