В Гвинее-Бисау освободили часть арестованных после госпереворота

Военные, пришедшие к власти в Гвинее-Бисау, освободили часть задержанных после государственного переворота 26 ноября, однако лидеры оппозиции остались в заключении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RFI.

На свободу в Гвинее-Бисау вышли шесть человек - личные телохранители и водители ведущих оппозиционеров Фернанду Диаша да Кошты и Домингу Симойша Перейры. Высшее военное командование заявило, что пошло на данный шаг "в целях национального примирения". Это - лишь первый шаг реализации плана постепенного освобождения заключенных, которая будет зависеть от "стабилизации обстановки в стране и улучшения обстановки в сфере безопасности", уточнило радио.

Что касается самого Перейры - лидера старейшей в стране Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), а также ряда других оппозиционных политиков, то они остаются в заключении.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские и парламентские выборы. 26 ноября, еще до объявления их результатов, военные совершили переворот, сместив президента Умару Сисоку Эмбало. Они объявили о приостановке работы всех государственных институтов и о переходе власти Высшему военному командованию по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который 27 ноября вступил в должность президента на переходный период. Военные распорядились прекратить подсчет голосов.

27 ноября ЭКОВАС приняло решение о приостановке членства Гвинеи-Бисау в этой региональной организации и потребовало от военных освободить всех политических заключенных, обеспечить их участие в политической жизни страны.