Новогодняя ярмарка «Из села в город» впервые пройдет на освобожденных территориях

Новогодняя ярмарка "Из села в город" впервые будет организована на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, ярмарку планируется провести в центре города Ханкенди с 27 по 29 декабря.

Отмечается, что на ярмарке, организованной ОАО "Аграрные закупки и снабжение", действующим при министерстве сельского хозяйства, фермеры из разных регионов будут продавать выращенную ими продукцию.

Цель организации новогодней ярмарки "Из села в город" в городе Ханкенди - более полное удовлетворение потребностей жителей в продовольствии и сельскохозяйственной продукции в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

Следует отметить, что в этом году новогодние ярмарки "Из села в город" проходят также в 8 различных точках столицы и города Сумгайыт.