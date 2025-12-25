В Азербайджан экстрадирован объявленный в международный розыск преступник

По запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокуратура Республики Казахстан приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Гераева Рамазана Махамалиевича в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 года.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, поскольку установлены обоснованные подозрения в совершении Рамазаном Гераевым мошенничества с причинением тяжкого ущерба, в рамках предварительного следствия было принято решение о привлечении его к ответственности и объявлении в международный розыск.

Р. Гераев задержан на территории Республики Казахстан и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Службы исполнения наказаний министерства юстиции.