Сокращены расходы по ряду подведомственных TƏBIB медицинских учреждений

Сокращены расходы на выплаты по обязательному медицинскому страхованию и дотации по медицинским учреждениям, находящимся в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB).

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, расходы по суммам выплат и дотаций на обязательное медицинское страхование по медицинским учреждениям, находящимся в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями", сокращены с 1 миллиарда 720 миллионов 956 тысяч 292 манатов до 1 миллиарда 642 миллионов 956 тысяч 292 манатов.

Расходы, связанные с усилением кадрового потенциала в медицинских учреждениях, сокращены с 6 миллионов до 3 миллионов манатов, расходы на содержание мобильных госпиталей на освобожденных от оккупации территориях - с 2 миллионов 500 тысяч манатов до 1 миллиона манатов.