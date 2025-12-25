Американцам предрекли очередной шатдаун

Провал согласования бюджета в Сенате повысил риск новой приостановки работы правительства США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет "Коммерсантъ".

В публикации говорится, что сенаторы разъехались на рождественские каникулы, не сумев договориться даже о процедуре голосования по бюджетному вопросу, что угрожает очередным шатдауном, который может начаться 31 января.

"Если бюджетное предложение из пяти законопроектов не будет принято в начале января, возвращение сенаторов к работе почти наверняка обернется новым партийным противостоянием", - предрекли ее авторы.

Одной из ключевых причин срыва переговоров между республиканцами и демократами они назвали спор из-за намерения администрации Дональда Трампа ликвидировать Национальный центр атмосферных исследований.