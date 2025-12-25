Представители НПО Азербайджана написали открытое письмо Президенту США Дональду Трампу

В ответ на обращение американского Института Лемкина к Президенту США с призывом оказать давление на Азербайджан с целью освобождения по случаю Рождества лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях, включая Рубена Варданяна, представители неправительственных организаций Азербайджана 25 декабря направили открытое письмо Дональду Трампу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ранее, 23 декабря 2025 года, Национальный форум НПО Азербайджана адресовал Открытое письмо Институту Лемкина, обвинив эту организацию в выражении интересов реваншистских групп в Армении и в попытках подорвать мирную повестку между Азербайджаном и Арменией. В письме отмечалось, что Институт Лемкина, закрывающий глаза на массовые убийства, такие как Ходжалинский геноцид, в первую очередь изменяет собственной заявленной миссии. Национальный форум НПО Азербайджана призвал Институт Лемкина принести извинения азербайджанской общественности за свои провокационные заявления.

В обращении азербайджанских НПО к Президенту США под названием "Защита права, стабильности и видения "коридора Трампа" во имя международного мира и процветания" говорится:

"Господин Президент,

Мы, представители гражданского общества Азербайджана, правозащитники и жертвы этнических чисток, продолжавшихся на протяжении десятилетий, направляем Вам наши самые искренние приветствия как Лидеру, который с доброй волей ведет мир вперед. Мы видим в Вашем лидерстве волю к достижению глобального мира, готовность посредничеством добиваться исторических соглашений, которые другими считались невозможными.

Мы обращаемся к Вам с целью представить обоснованные факты в связи с недавними кампаниями, проводимыми организацией, именующей себя "Институтом Лемкина", направленными на подрыв мира, который Вы лично поощряете и поддерживаете".

Пользуясь эмоциональной атмосферой Рождества и Нового года, эта группа, призывая к оказанию давления с целью освобождения находящихся под стражей известных лиц, тем не менее должна оцениваться не по подобной риторике, а по совершенным ими деяниям. Именно в результате преступной деятельности этих лиц около одной пятой части международнопризнанной территории Азербайджана более 30 лет находилась под оккупацией Армении, а почти один миллион азербайджанцев подвергся этническим чисткам.

Благодаря Вашему миротворческому лидерству регион Южного Кавказа переживает самый мирный период за последние 35 лет. Это достижение было обеспечено лично Вами посредством Вашингтонской совместной декларации от 8 августа 2025 года.

Господин Президент, лица, ведущие кампании дезинформации, пытаются представить как "заложников" тех, кто обвиняется в финансировании терроризма, ведении агрессивной войны и совершении преступлений против человечества в период оккупации, продолжавшейся более 30 лет. В результате их действий около одного миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, а сотни гражданских населенных пунктов были уничтожены.

Одним из задержанных лиц является олигарх российско-армянского происхождения Рубен Варданян, который ранее имел тесные связи с бывшим руководителем USAID Самантой Пауэр. Он был направлен в качестве так называемого "государственного министра" в марионеточный режим, созданный на ранее оккупированных территориях Азербайджана, с целью воспрепятствовать достижению мира в регионе Южного Кавказа.

Азербайджан осуществляет данные судебные процессы прозрачно и в полном соответствии со своими международными обязательствами. Юридические разбирательства, включая дело Рубена Варданяна, ведутся судебными коллегиями и являются открытыми для общественности. Попытки представить происходящее как религиозные преследования являются полностью необоснованными. Азербайджан остается светским государством, в котором мусульмане, христиане и евреи на протяжении веков гармонично сосуществуют.

Так, например, в прошлом месяце в городе Баку состоялось официальное собрание Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. В то же время в столице в настоящее время строится вторая католическая церковь, финансирование строительства которой осуществляется Азербайджанским государством. Эти факты в очередной раз демонстрируют приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу и принципам толерантности. Подобных примеров существует множество.

Господин Президент, конфликт между Арменией и Азербайджаном никогда не носил религиозного характера. Некоторые недоброжелатели пытаются подорвать мир, достигнутый в регионе благодаря Вашему личному участию. В духе Вашингтонских договоренностей начаты меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, восстанавливаются экономические связи.

Вы и Ваша администрация продемонстрировали миру, что сила Америки заключается в построении мира и обеспечении справедливости. Мы приветствуем решение лидеров Азербайджана и Армении обратиться в Нобелевский комитет с предложением присудить Вам Нобелевскую премию мира.

Благодаря Вашему лидерству ряд конфликтов, продолжавшихся десятилетиями в различных регионах мира, уже ушел в прошлое. Мы уверены, что подрывные силы, подобные Институту Лемкина, никогда не смогут достичь своих целей по дезинформации американской общественности.

С глубоким уважением к вашему лидерству,

Представители гражданского общества Азербайджана:

1. Рамиль Искендерли - Председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

2. Владимир Тимошенко - генерал-майор в отставке, член правления Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана

3. Новелла Джафароглу - Председатель Общества защиты прав женщин Азербайджана имени Диляры Алиевой

4. Саадат Бенанъярлы - Председатель Азербайджанского отделения Международного общества прав человека

5. Салтанат Годжаманлы - Председатель Общественного объединения защиты прав человека и законности

6. Амир Алиев - Председатель Центра по продвижению прав человека

7. Алимамед Нуриев - Руководитель Фонда исследований "Конституция"

8. Заур Мамедов - Председатель Бакинского клуба политологов

9. Рей Гасымов - Председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане

10. Хафиз Сафиханов - Руководитель Азербайджанской кампании против мин

11. Заур Ибрагимли - Председатель Центра социально-экономических исследований "Приоритет"

12. Кенуль Бейбутова - Председатель Общественного объединения "Семьи пропавших в Карабахе"

13. Аяз Мирзоев - Председатель Сети азербайджанских журналистов

14. Дильгам Ахмед - Председатель Национального центра исследования наследия "Чапар"

15. Фуад Мамедов - Руководитель Ассоциации азербайджанской культуры "Симург"

16. Фариз Халилли - Председатель Общественного объединения "Мирас" по изучению культурного наследия

17. Умуд Рагимоглу - Руководитель Международного Евразийского фонда прессы

18. Мубариз Аскеров - Председатель Общественного объединения поддержки национальных ценностей "Объектив"

19. Шахла Нагиева - Председатель Общественного объединения культурных связей Sönməz Məşəl

20. Гямяр Багирова - Председатель Общественного объединения содействия развитию культуры, науки и образования имени Джафара Джаббарлы

21. Севиндж Ализаде - Председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зяфяр"

22. Тунзаля Абдулалимова - Председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Во имя Родины"

23. Джейран Гасановa - Председатель Общественного объединения поддержки матерей шехидов

24. Агиль Джамал - Председатель Общественного объединения "Общие ценности"

25. Вугар Гадиров - Председатель Общественного объединения молодежи "Возвращение и возрождение"

26. Халид Кязимов - Председатель Регионального центра прав человека и медиа

27. Ахмед Аббасбейли - Председатель Центра развития общества

28. Ирада Ризазаде - Председатель Общественного объединения "Социальное благосостояние граждан"

29. Керамет Исмаилов - Председатель Центра экономического и социального развития

30. Фикрет Юсифов - Председатель Международного общества экономических исследований "Экономикс"