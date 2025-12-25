В Китае автомобиль проехал 500 км без возможности остановки

В Китае водитель не мог остановить автомобиль и проехал по скоростной трассе 500 км.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла расчистить дорогу, пока через 490 км у него не закончилось топливо.

Водитель утверждает, что безрезультатно пытался жать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль.

Заложник собственного автомобиля заявил, что достиг соглашение с производителем, название которого не разглашается. Водителю полностью вернут деньги за покупку транспортного средства и выплатят финансовую компенсацию.