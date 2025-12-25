Как определить свежесть куриного мяса?

Цвет куриного мяса может служить важным индикатором как его жирности, так и степени свежести, помогая определить, насколько мясо безопасно для употребления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Milli.Az со ссылкой на мнение экспертов.

По словам специалистов, светло-розовые или почти белые участки обычно указывают на нормальное распределение жира и соединительных тканей и считаются признаком свежего мяса. Желтоватые пятна чаще наблюдаются в местах с большим скоплением жира и требуют дополнительного изучения. При этом если мясо не имеет запаха и плотное на ощупь, оно безопасно для употребления.

Темно-розовые или красноватые пятна могут свидетельствовать о скоплении крови или повреждении тканей, однако сами по себе не являются признаком порчи. Настоящими признаками испорченного мяса считаются неприятный запах, слизистая поверхность и мягкая текстура. В таком случае мясо использовать нельзя.

Эксперты подчеркивают, что при оценке куриного мяса следует одновременно обращать внимание на цвет, запах и текстуру, чтобы выбрать свежий и безопасный продукт.