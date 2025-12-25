Мощное землетрясение произошло в Японии

Мощное землетрясение произошло в префектуре Хоккайдо на севере Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали 26 декабря в 01:17 по местному времени (25 декабря в 19:17 мск). Их магнитуда достигала 5,6 - это сейсмологи относят к ощутимым землетрясениям.

Эпицентр явления находился в 111 километрах к северо-востоку от города Хатинохе с населением более 230 тысяч человек и в 101 километре к востоку от города Муцу, где проживает более 49 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 62 километров. О пострадавших и разрушениях в регионе данных не поступало.