https://news.day.az/society/1805255.html "Opel" врезался в дерево и перевернулся в Товузе - ФОТО В Товузе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария была зафиксирована в селе Алимерданлы. Автомобиль марки Opel вышел из-под управления, сначала врезался в дерево, а затем перевернулся. В результате водитель в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную районную больницу Товуза.
"Opel" врезался в дерево и перевернулся в Товузе - ФОТО
В Товузе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария была зафиксирована в селе Алимерданлы.
Автомобиль марки Opel вышел из-под управления, сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.
В результате водитель в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную районную больницу Товуза.
По факту происшествия начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре