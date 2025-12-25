"Opel" врезался в дерево и перевернулся в Товузе

В Товузе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария была зафиксирована в селе Алимерданлы.

Автомобиль марки Opel вышел из-под управления, сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.

В результате водитель в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную районную больницу Товуза.

По факту происшествия начато расследование.