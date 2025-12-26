Морской транспорт

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как мы сообщали ранее, с 2026 года планируется организация морских круизов, которые соединят города, расположенные на побережье Каспийского моря. Ожидается, что уже в следующем году к навигации приступит теплоход "Николай Жарков", принадлежащий России, который будет осуществлять рейсы по данному маршруту. Эксперты в сфере туризма считают, что этот проект внесет значительный вклад в развитие туризма в Азербайджане.

Как известно, в Баку существует проблема транспортных заторов, в связи с чем реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение более комфортного передвижения граждан. Наряду с поощрением использования автобусов и метро особое внимание уделяется расширению возможностей мультимодальных поездок. Такой подход позволяет пассажирам в рамках одной поездки удобно пользоваться несколькими видами транспорта. В результате оптимизируются время и расходы на дорогу, а городские пробки сокращаются.

На фоне создания транспортных узлов и формирования диверсифицированной транспортной системы в повестке дня также стоит вопрос запуска пассажирских судов вдоль побережья Каспийского моря.

Комментируя эту тему в беседе с Day.Az, транспортный эксперт Рагиф Рауфоглу отметил, что в целом инициатива по запуску морских круизов, соединяющих прикаспийские города, является очень правильным шагом.

"В любом случае в этом есть необходимость. По меньшей мере, с туристической точки зрения такой проект может быть весьма привлекательным. Да, по показателям скорости данный вид транспорта сегодня, возможно, не полностью оправдывает все ожидания. В прошлом, в советский период, существовали подобные сообщения из Баку в Лянкяран и в других направлениях. Однако если рассматривать проект именно в формате круизного или морского транспорта, это достаточно успешная и перспективная идея. В таком случае пассажир одновременно отдыхает, развлекается и совершает поездку по определенному маршруту, получая возможность выходить на остановках, осматривать местность и затем продолжать путь. Особенно если проект охватит весь Каспийский регион, это может создать значительно более широкий туристический потенциал".

По словам Рауфоглу, вопрос не ограничивается только туризмом.

"Даже в пределах города Баку существует реальная потребность в таком виде транспорта. К примеру, организацию альтернативного морского маршрута из направления Зых в сторону Баилова можно было бы протестировать в пилотном режиме. Для жителей Зыха, Ахмедли, Говсана и прилегающих районов передвижение в направлении Площади Флага, особенно в вечерние часы, является достаточно сложным и длительным процессом. Иногда на преодоление этого расстояния уходит от полутора до двух часов. Наличие такого альтернативного маршрута, при условии его поддержки хорошо организованной парковочной и остановочной инфраструктурой поблизости, позволило бы людям оставлять личные автомобили и пользоваться морским транспортом. Это, в свою очередь, сократило бы потери времени и снизило общую транспортную нагрузку в городе. По крайней мере, целесообразно было бы опробовать такой вариант в качестве пилотного проекта хотя бы по одному маршруту".

Эксперт также отметил, что подобный опыт существует в ряде стран мира.

"Иногда считается, что спроса на этот вид транспорта не будет. Однако международная практика, в частности пример Стамбула, показывает, что морской транспорт может стать эффективным средством передвижения не только для туристов, но и для тех, кто ежедневно ездит на работу и обратно. Сравнивая альтернативы, люди предпочитают получасовую морскую поездку двухчасовой дороге по суше. Безусловно, существуют такие факторы, как ветреная и порой нестабильная погода в Баку. Однако подобные условия есть и в других городах, и было бы неправильно полностью отказываться от проекта только по этой причине. Ключевыми моментами здесь являются корректный расчёт затрат и грамотное планирование портовой инфраструктуры. При соблюдении этих условий внедрение морского транспорта в пределах Баку, по крайней мере на тестовом этапе, можно рассматривать как реальный и рабочий вариант".