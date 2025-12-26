В этих автобусах в Баку стала доступна оплата банковскими картами и смартфонами

С сегодняшнего дня на автобусных маршрутах, находящихся в эксплуатации ООО "Xaliq Faiqoğlu", активирован механизм безналичной оплаты с использованием местных банковских карт с поддержкой NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay.

Как сообщает Day.Az, благодаря новой системе, предоставляющей пассажирам дополнительные удобства, отпала необходимость в наличных деньгах или физической карте "BakıKart". Пользователи общественного транспорта могут совершать оплату за считаные секунды с помощью телефона, смарт-часов, банковской карты или других устройств с поддержкой NFC. Для этого достаточно поднести устройство к валидатору - платеж распознается мгновенно, и операция завершается автоматически.

При оплате проезда в автобусах пассажирам необходимо использовать только местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны или физические карты.

Отмечается, что технология NFC-платежей планируется к поэтапному внедрению и на маршрутах других перевозчиков.