На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем блоге рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи", - написал он.
3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.
