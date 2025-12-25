В Дании захотели скупить штаты США

Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов пошутил, что Копенгаген собирается скупить американские штаты из-за долгов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на своей странице в соцсети Х на фоне притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию.

"Не то чтобы мы были довольными, но текущие темпы роста в Дании приличны. Скоро мы начнем скупать штаты США. Жители Гавайев должны иметь право принять решение, становиться ли им частью Дании. США не могут развивать их", - написал он.

По его словам, у США имеются огромные долги, а лично ему "всегда нравился Нью-Гэмпшир".