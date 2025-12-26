В центре Баку произошла цепная авария

Как сообщает Day.Az, на проспекте Гейдара Алиева в столице произошло цепное ДТП.

В результате столкнулись четыре автомобиля.

Пострадавших нет, однако транспортным средствам был причинен материальный ущерб.