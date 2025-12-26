https://news.day.az/society/1805279.html В центре Баку произошла цепная авария - ВИДЕО В центре Баку произошла цепная авария. Как сообщает Day.Az, на проспекте Гейдара Алиева в столице произошло цепное ДТП. В результате столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших нет, однако транспортным средствам был причинен материальный ущерб.
В центре Баку произошла цепная авария - ВИДЕО
В центре Баку произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az, на проспекте Гейдара Алиева в столице произошло цепное ДТП.
В результате столкнулись четыре автомобиля.
Пострадавших нет, однако транспортным средствам был причинен материальный ущерб.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре