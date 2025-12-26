Гороскоп на 26 декабря

Сегодня гороскоп предполагает стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану - отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу. Другими словами, если вам кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты - сегодня есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Овна будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Телец

Сегодня Телец в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде - его социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Телец сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены упорно, как никогда, добиваться своего и будут нацелены только на победу! Даже если в каком-то деле они потерпели крах, Близнецы будут повторять попытки снова и снова, пока не достигнут успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Близнецам необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против их напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Близнецами цель, тем дольше продлится ее осада.

Рак

Сегодня Раку полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Рака и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Раке, и на его слушателях, которым Рак способен дать действительно ценные советы.

Лев

Сегодня Лев в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Лев будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Лев видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Льва - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Дева

Сегодня Деве представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Дева не настроена рубить с плеча, она способна тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, она сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Дева, будет застраховано от ошибок.

Весы

Сегодня Весы будут склонны демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих их образумить они могут принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Весам немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Весам сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Скорпион

Сегодня Скорпион по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Скорпион учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Стрелец

Сегодня лучшее, что может сделать Стрелец, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Стрельцу устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Козерог

Сегодня в Козероге проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Козерогу будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Козерог сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!

Водолей

Сегодня ничто не сможет заставить Водолея свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Водолеем, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Водолей просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Рыбы

Сегодня Рыбы должны быть готовы к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если они заранее спланировали этот день, от них не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня их планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ними новые возможности. Если Рыбы проявят гибкость и не станут упрямо цепляться за старый план действий, они сумеют вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.