Названа причина остановки поставок газа из Ирана в Ирак

Иранские власти назвали похолодание и технические неполадки основными причинами полного прекращения поставок газа в Ирак, где его в основном используют для выработки электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство INA со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Ирака.

Руководитель пресс-службы Ахмед Муса отметил, что даже до приостановки импорта поставки были ограничены - всего 5 млн кубометров в сутки из согласованных 25 млн. В результате газ поступал преимущественно в южные районы страны, в то время как Багдад и центральные регионы оставались без обеспечения.

По его словам, из-за отсутствия поставок Ирак потерял от 4 до 4,5 тысячи киловатт электроэнергии.

Напомним, 23 декабря министерство энергетики Ирака объявило о приостановке импорта газа из Ирана по техническим причинам.