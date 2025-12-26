Названа причина остановки поставок газа из Ирана в Ирак
Иранские власти назвали похолодание и технические неполадки основными причинами полного прекращения поставок газа в Ирак, где его в основном используют для выработки электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство INA со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Ирака.
Руководитель пресс-службы Ахмед Муса отметил, что даже до приостановки импорта поставки были ограничены - всего 5 млн кубометров в сутки из согласованных 25 млн. В результате газ поступал преимущественно в южные районы страны, в то время как Багдад и центральные регионы оставались без обеспечения.
По его словам, из-за отсутствия поставок Ирак потерял от 4 до 4,5 тысячи киловатт электроэнергии.
Напомним, 23 декабря министерство энергетики Ирака объявило о приостановке импорта газа из Ирана по техническим причинам.
