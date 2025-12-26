В Марокко продолжаются наводнения

Уже второй день подряд в Марокко фиксируются сильные наводнения.

Как сообщает Day.Az, на видео в соцсетях ситуация в пятом по величине городе страны - Села, где проживает более миллиона человек.

Представляем вниманию читателей кадры стихийного бедствия: