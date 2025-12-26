https://news.day.az/world/1805284.html

В Марокко продолжаются наводнения - ВИДЕО

Уже второй день подряд в Марокко фиксируются сильные наводнения. Как сообщает Day.Az, на видео в соцсетях ситуация в пятом по величине городе страны - Села, где проживает более миллиона человек. Представляем вниманию читателей кадры стихийного бедствия: