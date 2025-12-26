https://news.day.az/society/1805282.html Сколько израильтян посетили Азербайджан с начала года? Израильтяне вошли в десятку стран, туристы из которых чаще всего посещают Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.
По его словам, граждане Израиля могут свободно и безопасно путешествовать по Азербайджану, не опасаясь говорить на иврите и носить еврейскую символику.
Отмечается, что с января по ноябрь 2025 года страну посетили около 60 000 израильских туристов. Еще порядка 90 000 израильских путешественников воспользовались Баку в качестве транзитного пункта.
