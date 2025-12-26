Сколько израильтян посетили Азербайджан с начала года?

Израильтяне вошли в десятку стран, туристы из которых чаще всего посещают Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

По его словам, граждане Израиля могут свободно и безопасно путешествовать по Азербайджану, не опасаясь говорить на иврите и носить еврейскую символику.

Отмечается, что с января по ноябрь 2025 года страну посетили около 60 000 израильских туристов. Еще порядка 90 000 израильских путешественников воспользовались Баку в качестве транзитного пункта.