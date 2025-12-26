Названы сроки завершения ремонта дороги у станции метро "Улдуз"

В Наримановском районе Баку на улице Ровшана Алиева продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Ремонт на данном участке ведется уже некоторое время и направлен на улучшение условий передвижения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на репортаж Xəzər TV, работы вблизи станции метро "Улдуз" временно влияют на движение транспорта.

Кроме того, в рамках проекта на участке, соединяющем улицу Ровшана Алиева с проспектом Гейдара Алиева, проводятся земляные работы, из-за чего движение автомобилей временно ограничено.

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что по указанному адресу осуществляется комплексное обновление дорожной инфраструктуры, включая модернизацию всех коммуникационных линий, в том числе систем водоснабжения и водоотведения.

В Государственном агентстве автомобильных дорог отметили, что в соответствии с Государственной программой по развитию транспортной инфраструктуры на 2025-2030 годы ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги на участке от улицы академика Гасана Алиева до улицы Муззафара Нариманова.

Новая дорога, спроектированная параллельно проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева, планируется к завершению в 2026 году.