В Сумгайыте загорелся автомобиль

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля в городе Сумгайыт.
Как сообщает Day.Az, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
"Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Chevrolet, было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на другие части транспортного средства", - сообщили в ведомстве.
В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
