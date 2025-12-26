В Сумгайыте загорелся автомобиль

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля в городе Сумгайыт.

Как сообщает Day.Az, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

"Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Chevrolet, было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на другие части транспортного средства", - сообщили в ведомстве.

В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля.

Остальная часть автомобиля была защищена от огня.