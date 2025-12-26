Азербайджанские борцы заняли третье место на Кубке мира - ФОТО
Сборная Азербайджана успешно выступила на Кубке мира по зорхане и пехлеванской борьбе, прошедшем в городе Нью-Дели (Индия).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, в командных соревнованиях по зорхане национальная команда заняла третье место.
В индивидуальных состязаниях Хайям Оруджов завоевал одну серебряную и две бронзовые медали, Расов Сафаров - три бронзовые, Нихат Гасымов - три бронзовые, Турал Аллахвердиев - одну бронзовую медаль.
В соревнованиях по пехлеванской борьбе Ибрагим Юсубов завоевал золотую медаль, а Фарид Газыев - серебряную.
В общекомандном медальном зачете сборная Азербайджана завершила Кубок мира на третьем месте.
