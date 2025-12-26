Евросоюз должен быть заинтересован в восстановлении отношений с Грузией.

Как сообщает Day.Az, об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил в предновогоднем интервью телеканалу "Имеди".

"Объективно в интересах ЕС наладить здоровые отношения с Грузией. Если этого не происходит, можно сделать вывод, что европейская бюрократия действует несуверенно и не учитывает интересы ЕС и общества", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что Грузия связывает через Черное море Центральную Азию с Европой, а Брюсселю важно иметь доступ к новым рынкам.

Напомним, что отношения с ЕС и США ухудшились после принятия в мае 2024 года закона "О прозрачности иностранного влияния", направленного на контроль НПО, часть из которых пыталась устроить в стране революцию. Евросоюз призывал Грузию отменить закон, однако власти настаивали на его необходимости.

На парламентских выборах 26 октября 2024 года партия "Грузинская мечта" получила 53,93% голосов и 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года она приостановила до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС и отказалась от всех бюджетных грантов сообщества.