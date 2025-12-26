В Ханкенди пройдут праздничные ярмарки

В городе Ханкенди 27 декабря откроются две ярмарки по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Все подготовительные работы по организации ярмарок завершены.

На площади "Zəfər" города пройдет ярмарка "Зимняя сказка", которая уже во второй раз состоится при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики и организации Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. Праздничная ярмарка "Зимняя сказка" продлится до 5 января. Площадь, где будет проходить ярмарка, украшена специальными световыми эффектами, а праздничные декорации наполняют пространство соответствующей атмосферой праздника.

Также 27 декабря пройдет ярмарка "Из села в город", организованная министерством сельского хозяйства и ОАО "Сельскохозяйственные закупки и снабжение", действующим при министерстве. Фермеры, участвующие в ярмарке, представят на продажу натуральную и качественную сельскохозяйственную продукцию.

29 декабря в Ханкенди состоится масштабная праздничная программа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, а 31 декабря - фейерверк.