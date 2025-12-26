В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

Утвержден порядок ведения реестра рисков информационной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Постановление устанавливает требования к правовым, техническим и организационным основам ведения реестра рисков информационной безопасности, оценки рисков, ведения реестров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также передачи знаний и информации об обнаруженных новых угрозах владельцу и оператору реестра рисков в соответствующих случаях, и их обновления.

Государственные органы, публичные юридические лица, созданные от имени государства, юридические лица, принадлежащие государству и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и другие бюджетные организации обязаны обеспечить формирование реестра рисков информационной безопасности в течение 6 месяцев в соответствии с требованиями новоутвержденного правила в целях предотвращения угроз информационной безопасности и обеспечения кибербезопасности в информационных пространствах, находящихся в их ведении.

Кроме того, на интернет-ресурсе Государственной службы специальной связи и информационной безопасности будет создан соответствующий каталог для постоянного обновления угроз информационной безопасности.