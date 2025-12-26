Дорожная полиция предупредила водителей

В настоящее время на территории страны наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Дождливая погода, особенно ночью и утром, а также обледеневшие дороги в некоторых горных местностях значительно повышают риск аварий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к водителям.

Принимая во внимание ожидаемое увеличение интенсивности движения на автомагистралях республиканского значения, в частности в выходные дни, водителям, передвигающимся на личных автомобилях, а также лицам, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками, рекомендуется проявлять чрезмерное внимание в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выезжать в светлое время суток, соблюдать скоростной режим, избегать использования транспортных средств с шинами, не предназначенными для зимнего сезона, и не эксплуатировать неисправные транспортные средства.

"Мы призываем каждого участника дорожного движения поддержать превентивные меры, принимаемые Государственной дорожной полицией для обеспечения их безопасного возвращения домой и безоговорочно соблюдать правила", - говорится в обращении.