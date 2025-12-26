В Азербайджане предложено установить минимальный порог по ряду штрафов

За умышленную порчу или уничтожение культурных ценностей предусмотрен штраф в размере двойной суммы причиненного ущерба, а также ограничение свободы сроком до двух лет либо лишение свободы. С учетом того, что фиксированные и стабильные суммы применяться не будут, целесообразно установить минимальный порог штрафа, связанный с денежным размером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вюгар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, а также законы "Об охране исторических и культурных памятников" и "О культуре".

Депутат предложил установить размер штрафа в пределах не менее двойной и не более тройной суммы причиненного ущерба, но не менее 4 тысяч манатов:

"Поскольку в ряде случаев размер причиненного ущерба может быть незначительным, его двойной размер также может выражаться в небольшой сумме штрафа. Поэтому целесообразно определить минимальный размер. Если сумма причиненного ущерба окажется ниже минимального порога, расчет штрафа можно будет производить исходя именно из этого минимального размера".

Депутат также отметил, что в проекте предусмотрены компенсация ущерба, штрафы и наказания в случае уничтожения культурных ценностей по неосторожности. Однако, поскольку отдельные нормы касаются умышленного причинения ущерба, было бы целесообразно добавить новую статью.

"Предлагаю при расчете ущерба, причиненного культурно-историческим памятникам по неосторожности, разграничить случаи значительного ущерба и уничтожения. В настоящее время при неосторожности предусмотрено только уничтожение. Было бы правильным также предусмотреть ответственность за причинение значительного ущерба по неосторожности. Это позволило бы на практике включить в законопроект две отдельные статьи и дифференцировать данные нарушения как с точки зрения штрафов, так и наказаний. Сейчас и за умышленное причинение ущерба, и за уничтожение по неосторожности применяется штраф в размере двойной суммы ущерба, однако эти случаи должны быть чётко разграничены".