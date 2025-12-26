В учебно-тренировочном центре ВВС Азербайджана состоялась очередная церемония выпуска

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре Военно-воздушных сил (ВВС) состоялась церемония очередного выпуска слушателей курса "Подготовка по специальности борттехник".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии генерал-майор Намик Байрамов от имени руководства министерства обороны поздравил выпускников с окончанием курса, пожелал им успехов в дальнейшей службе.

На мероприятии была подчеркнута значимость проведения подобных курсов, способствующих совершенствованию знаний и навыков военнослужащих, освоению ими специальностей и повышению профессионализма.

В завершение церемонии выпуска слушателям, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты.