С этой даты электронные сигареты в Азербайджане окажутся под запретом

В Азербайджане будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О табаке и табачных изделиях", который был обсужден на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Согласно законопроекту, будут запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Кроме того, электронные сигареты, содержащие никотин, будут приравнены к табачным изделиям.

Одновременно проектом предлагается включить в законодательство следующие новые понятия:

Нагреваемое табачное изделие - продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и используемых при его производстве нетабачных компонентов, предназначенный для поступления в организм человека никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без возгорания и без образования табачного дыма. Нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

Электронная сигарета - продукт, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских устройств, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути пара с никотином либо без никотина и используемый с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, включая либо не включая картридж и флакон. Флаконы электронных сигарет могут использоваться одно- или многократно либо заправляться сменными одноразовыми картриджами.

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года. В первоначальной редакции законопроекта планировалось, что он начнет действовать с 1 февраля 2026 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запретят электронные сигареты.