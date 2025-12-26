Пойдет ли снег в Баку в новогоднюю ночь?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последний раз снег в Баку в новогоднюю ночь выпадал в 2015 году.

Как сообщает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове снег шел 31 декабря 2015 года, а также 1-2 января 2016 года.

В последующие годы в новогоднюю ночь и утром 1 января снежная погода не наблюдалась.

Какая же погода ожидается в Баку в этом году 31 декабря и 1 января?

Как отмечается на сайте авторитетного американского сервиса прогнозов погоды и метеорологических данных AccuWeather, 31 декабря в Баку осадков не ожидается, температура воздуха составит около 9 градусов тепла.

1 января 2026 года в столице прогнозируется дождь, при температуре около 9 градусов тепла.

Из прогноза следует, что и в этом году в новогоднюю ночь и утром 1 января снег в Баку не ожидается.

