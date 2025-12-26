Маск высказался о статусе Брюсселя

Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он выразил свою точку зрения в социальной сети X.

Предприниматель прокомментировал пост блогера Марио Науфола, который опубликовал статистику по проживающим в столице Бельгии детям. Согласно этим данным, в настоящее время около трех четвертых несовершеннолетних в Брюсселе - дети неевропейского происхождения.

"Столица Бельгии больше не бельгийская", - написал Маск.