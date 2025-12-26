https://news.day.az/world/1805319.html Массовые беспорядки в Нидерландах - ВИДЕО Протесты против миграции в Нидерландах переросли в столкновения протестующих с полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные власти опасаются усиления протестов в предстоящие выходные.
