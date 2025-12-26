Мир осознанной взаимозависимости Олжаса Сулейменова

Автор: Эльмира Ахундова, доктор философии по филологии, Народный писатель Азербайджана

С 17-го по 19-е декабря 2025 года в городе Алматы проходил VI Международный Форум сближения культур Евразии. Ученые, дипломаты, писатели собрались на этот форум, чтобы в очередной раз обсудить новую модель миропонимания, некогда предложенную выдающимся казахским поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. Модель эта запечатлена в чеканной формуле: "От веков колониальной зависимости - через период независимости - к эпохе осознанной взаимозависимости". Эта эпоха настала, и сегодня наша хрупкая планета, разрушаемая природными и техногенными катастрофами, раздираемая нескончаемыми конфликтами, как никогда нуждается в реализации этой фундаментальной формулы.

В форуме принимала участие представительница Азербайджана, Народный писатель Эльмира Ахундова, которая поделилась с нашими читателями своими впечатлениями от работы конференции и принятых на ней решений.

" - Если быть точной, то в работе конференции от нашей страны участвовала не только я. К нам онлайн подключились двое азербайджанских ученых. Это, во-первых, доктор исторических наук, профессор, основатель культурологической науки в Азербайджане Фуад Мамедов, который приветствовал участников форума на пленарном заседании. А также доктор философии, ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА Егана Алиева. Надо сказать, что азербайджанские ученые и писатели весьма тесно и плодотворно сотрудничают с Центром сближения культур Казахстана, который возглавляет Олжас Сулейменов и который в последние годы стал признанной на пространстве СНГ платформой гуманитарного сотрудничества.

Фуад Тейубович Мамедов высоко оценил формулу Олжаса Сулейменова, заявив, что это новое слово в понимании нематериального культурного наследия, инновационный вклад в духовную культуру человечества. Ученый призвал объединить усилия интеллигенции в формировании высококультурного человека, который, по его словам, является стратегическим возобновляемым ресурсом на земле. Кстати, Фуад муаллим является автором не менее чеканных формул: "Красота высококультурного человека спасет мир!", а также "Культура спасет мир, если мир защитит культуру". Пропаганде и осознанию этих истин в обществе ученый посвящает все свои уникальные книги-энциклопедии, а также кипучую научную и общественную деятельность, которая высоко оценивается далеко за пределами Азербайджана.

Егана ханум Алиева выступила с интересным докладом, отметив, что и Казахстан, и Азербайджан являются центрами межэтнического и межрелигиозного диалога. Подобный диалог, в том числе и диалог культур возможен лишь в условиях подлинной толерантности. Осознанная взаимозависимость, заявила ученый, является основой национального сознания. Рена ханум подчеркнула, что настало время перейти от научных дискуссий к практической реализации формулы Олжаса Сулейменова, которая, по ее словам, является формулой пути в будущее. И с ней должны быть знакомы все народы на нашей планете.

В конце пленарного заседания произошло знаменательное событие: наши турецкие коллеги, прибывшие из Стамбула, вручили Олжасу Сулейменову высшую награду Фонда турецкой литературы "Живой Деде Горгуд" ("Yaşayan Dede-Qorqud"). Интересно, что в марте 2018 года эту премию первым в тюркском мире получил наш прославленный писатель Анар. Теперь оба живых классика тюркской литературы являются обладателями этой престижнейшей награды. Анар и Олжас - не только коллеги по писательскому цеху, но и многолетние друзья. Я не раз бывала свидетелем их теплых встреч в Баку, их задушевных разговоров во время дружеских посиделок. А весной этого года секретарь Союза писателей, известный поэт и переводчик Салим Бабулла оглы, присутствуя на юбилейных торжествах в Алмате по случаю 50-летия книги "Аз и я", вручил Олжасу Омаровичу медаль Физули за номер 1. И это было весьма символично!

Конфуцианство и осознанная взаимозависимость

Так называлась первая сессия Форума. И, честно говоря, тема меня озадачила: где, подумалось мне, древний мыслитель и философ Китая, живший за несколько веков до нашей эры, а где современные ученые, обсуждающие Формулу осознанной независимости Олжаса Сулейменова. Однако прозвучавшие на первой сессии доклады несколько прояснили ситуацию. В числе докладчиков, кстати, были и двое ученых из Шаньдунского педагогического университета (город Шаньдун, Китай). Меня особенно впечатлил доклад доктора исторических наук, заместителя директора Института востоковедения РАН Валентина Головачева.

Известный в России и за ее пределами китаевед говорил о том, что история часто ведёт народы как раз по тем путям, которые много веков и даже тысячелетий назад предвидели и предсказывали почти всегда одинокие, но действительно великие интеллектуалы.

Судя по воспоминаниям учеников Конфуция, записанным после его смерти в сочинении "Лунь юй" (упорядоченные речи), великий философ говорил, что его учение "пронизано единым", которое нужно сделать всеобщим обычаем. Буквально это звучит как "Я передаю Единое, чтобы ввести это в обычай". Из всего контекста "Лунь юй", отмечает Валентин Головачев, следует, что этим Единым было открытое Конфуцием "золотое правило нравственности", которое он (видимо, первым в мире) выразил очень просто: "Не делай другим людям то, чего не хочешь себе". Но ведь эти великие древние слова, по сути, и есть не что иное как "осознанная взаимозависимость"! Важно, что эта сентенция не просто определяет суть "осознанной взаимозависимости", но также указывает и путь, и метод её достижения.

По словам ученого, "сегодня угроза самоубийства человечества настолько очевидна и велика, что, в поисках выхода из тупика, чтобы избежать конца своего природного бытия, люди вынуждены всё чаще обращаться к мудрому опыту прошлого... Это видно и по официальной риторике лидеров многих Евразийских государств, например, современного китайского руководства".

К сожалению, выводы российского ученого не очень оптимистичны:

"Все эти глобальные инициативы, по сути - тоже яркая манифестация "осознанной взаимозависимости", с целью спасти мир людей от физической, нравственной или интеллектуальной гибели, а также выстроить новую многополярную "глобальную цивилизацию" на базе нового, справедливого и разумного миропорядка. Вопрос лишь в том, как осуществить все эти цели?

Как уже говорилось, хотя Конфуций указал людям вполне верные путь и ключ к созданию "цивилизованной культуры", за минувшие 2,5 тысячи лет человечество так и не смогло реализовать озвученный им принцип. Да и сможет ли вообще? Лично я, как историк, думаю, что нет. Или сможет, но лишь с помощью какой-то внешней силы вроде сверхразума в виде Искусственного интеллекта (ИИ)".

Об этом же говорили и другие ораторы на форуме, подчеркивая, что необходимы большие усилия интеллектуалов во всем мире, чтобы преодолеть вышеуказанные кризисы. И тут им на помощь приходит формула Олжаса Сулейменова об осознанной взаимозависимости. Как говорится, имеющий уши да услышит!

Культура знаний Чокана Валиханова

Вторая сессия была посвящена выдающемуся казахскому ученому и просветителю Шокану Уалиханову (в русской транскрипции он более известен как Чокан Велиханов). Выступали на этой сессии в основном ученые из Центральной Азии - известный чокановед Багдат Акылбеков из Талдыкургана, профессор Американского университета из Бишкека Чолпон Турдалиева, профессор Узбекского госуниверситета мировых языков Гульноз Халлиева и другие. Я слушала ораторов и думала о том, как все же мало мы еще знаем друг о друге. А ведь жизнь и судьба Шокана Уалиханова, прожившего всего 30 лет и успевшего оставить вечный след в истории казахского народа, - это непреходящее философское и культурное наследие. В то же время идеи Шокана Уалиханова о взаимозависимости знаний и свободы перекликаются с философскими постулатами Олжаса Сулейменова. Недаром один из выступавших сказал, что Олжас - это Чокан ХХI столетия.

Cреди материалов форума я нашла одну из ранних статей Олжаса под названием "Мой Чокан" (датировано 1965 годом) и тогда окончательно поняла, как ему дорог этот далекий гений. Очень хочется процитировать пару абзацев:

"Он был всесторонне одаренным человеком. В нем сочетались таланты историка, географа, литератора, языковеда и воина. Редкое человеческое обаяние дарило ему великих друзей. Огромное чувство человеческого достоинства позволяло ему быть равным, не возвышаться и не унижаться в любой среде - в юрте бедняка, в кругу аксакалов, а среде блестящих петербургских поэтов, в каморке солдата Федора Достоевского и в Зимнем дворце...

О таких людях принято говорить: он ушел, не осуществив и десятой доли того, что обещало его дарование. Гении благодарны, они отдают все свою жизнь до последнего дня народу. И беда только в том, что жизни этой отпущено мало... Он прожил 30 лет (1835-1865). Его жизнь - эпоха в истории казахского народа. Вся его жизнь была символична. Его судьба - капля, по которой узнают вкус океана. Как говорили матери сыновьям: "Дай тебе Бог его ум и красоту, но не его судьбу". Скажем же и мы Чокану - вся твоя жизнь с нами, смерть твоя - в прошлом!"

В итоговой резолюции форума участники призвали власти Казахстана провозгласить период 2026-2035 годов Десятилетием Шокана Уалиханова и разработать программу его проведения, включая поддержку идеи воздвижения в городе Алматы, в историческом центре города мемориального комплекса Ш.Уалиханова. Надеюсь, глас авторитетных ученых будет услышан.

Формула пути в будущее Олжаса Сулейменова

На третьей сессии, вместе с другими гостями, выступила и автор этой статьи. Мой доклад назывался "Возрождение литературных взаимосвязей как один из факторов, способствующих осознанию взаимозависимости народов и культур (от прошлого к будущему)".

Рассказав о ситуации в области культурных и литературных взаимосвязей в советский период, а затем о культурном разрыве периода 1990-х-2000х годов, я перешла к последнему десятилетию.

"В это время тема литературных связей с писателями "ближнего" и "дальнего" зарубежья получила новый импульс - благодаря, прежде всего, усилиям общественных организаций в сфере культуры, отдельных спонсоров и энтузиастов. Немалую роль при этом имеет и усиление внимания государства в лице Министерства культуры Азербайджана, которое финансово поддерживает издание литературных журналов, проведение международных книжных выставок, организацию обменных фондов между национальными библиотеками, а также проведение Дней культуры и искусства за рубежом.

Так, при Союзе писателей Азербайджана выпускается журнал "Мировая литература", действует Центр художественного перевода и литературных взаимосвязей. Прошлый, 2024 год, стал особенным в плане системного развития азербайджано-казахстанских литературных связей. Был подписан Меморандум между Союзом писателей Азербайджана и "Мерекен Баспалар еви", на основе чего начата работа по изданию в ближайшие 5 лет произведений азербайджанских писателей на казахском языке. Кроме того, по рекомендации СП Казахстана журнал "Тан Шолпан" объявил 2024 год "годом азербайджанской литературы", и в рамках этого года 6 номеров, вышедших в прошлом году, были посвящены азербайджанской литературе.

Инициатором и координатором всех этих и многих других проектов с азербайджанской стороны выступил Секретарь Союза писателей Салим Бабуллаоглу, а с казахской - ответственный работник СП Казахстана Дидар Кулькенов.

По мнению председателя Союза писателей Азербайджана Анара, сегодня самая главная задача литераторов - вернуть читателя к Книге, к Слову. Что касается тюркского мира, архиважно, чтобы мы больше переводили друг друга, общались друг с другом, потому что через эти переводы и общение наши культуры будут взаимодействовать и сближаться".

У нас уже есть знаковые, объединяющие все страны тюркского мира организации, такие как Международная организация тюркской культуры (Тюрксой) и Фонд тюркской культуры и наследия, которые делают очень многое для сближения наших культур. Знаменательно, что первым председателем Фонда долгие годы была представительница Азербайджана Гюнай Эфендиева, а сегодня эту престижную организацию возглавляет уважаемая представительница Казахстана, профессор Актоты Раимкулова.

Иными словами, через семь десятилетий "обязаловки", идеологического диктата, порой принудительной зависимости, переводам по разнарядке, а после через 3 десятилетия культурного разрыва в первый период независимости - мы переходим к эпохе осознанной взаимозависимости, когда гуманитарный и межкультурный диалог, мультикультуральные ценности, социально-культурная интеграция превращаются в важнейшие факторы построения справедливых и миролюбивых сообществ. В этом и заключается великий смысл формулы пути человечества в будущее, предложенной Олжасом Сулейменовым".

В заключительной части резолюции форума было сказано, что его участники "считают необходимым и призывают все заинтересованные научные и культурные организации мира принять участие в подготовке предстоящего 18 мая 2026 года 90-летнего юбилея великого поэта и основоположника философии осознанной взаимозависимости - Олжаса Сулейменова, включая создание и работу международного Оргкомитета по выдвижению поэта на Нобелевскую премию мира". И эта инициатива партии зеленых "Байтар" вызвала у всех нас чувство особого удовлетворения, ибо в начале 90-х годов ХХ столетия Олжас Сулейменов стал мировым символом сопротивления ядерной угрозе. Многие помнят его колоссальные усилия по созданию международного антиядерного движения "Невада - Семипалатинск". В 1989 году, под давлением этого движения, руководство СССР было вынуждено полностью прекратить ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. В 1991 году Назарбаеву оставалось лишь подписать указ о закрытии бездействующего полигона.

К сожалению, в настоящее время возможность применения ядерного оружия вновь стала реальностью. И потому голос мудрого аксакала, человека планетарного масштаба, большого друга Азербайджана Олжаса Омар оглу Сулейменова звучит сегодня все сильнее, призывая все народы мира к сопротивлению".

От редакции:

Хотим отметить, что Народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова избрана в состав Оргкомитета по выдвижению О.Сулейменова на Нобелевскую премию мира. Кроме того, по завершении форума ей была вручена медаль "Олжас Сулейменов" Фонда культуры "Евразия". Теперь в копилке нашей знаменитой соотечественницы целых три престижных награды дружественного Казахстана - орден "Достыг", Международная премия имени Олжаса Сулейменова Академии журналистики Республики Казахстан за заслуги в области публицистики, а также вышеупомянутая медаль. Мы поздравляем Эльмиру ханум с этими заслуженными наградами и желаем ей дальнейших творческих успехов на ниве сближения народов Азербайджана и Казахстана!