В Антарктиде пройдут первые в истории соревнования по триатлону

"А100" - первые соревнования по триатлону, которые пройдут на самом южном и холодном материке планеты, Антарктиде. С 26 февраля по 8 марта 2027 года континент будут покорять 50 атлетов со всего мира, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Гонка пройдет на острове Кинг-Джордж. Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, поэтому участники будут передвигаться только по разрешенным зонам, где влияние на ландшафт и фауну сведутся к минимуму.

В рамках соревнований спортсмены должны будут преодолеть 100 км: проплыть 1 км в водах Южного океана при температуре около 0°C, проехать 66 км на горных велосипедах и пробежать 33 км. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.

Атлеты смогут принять участие в научных исследованиях, отследить собственную динамику и лучше понять, как организм реагирует на стресс и экстремальные нагрузки. В рамках подготовки предусмотрен выезд в специализированный центр с имитацией условий Антарктиды, где под руководством спортивных врачей участники пройдут тестирования и смогут подобрать индивидуальные тренировочные режимы для оптимизации подготовки к гонке.

На время соревнований спортсмены будут жить на шхунах рядом со станцией российской научной базы Беллинсгаузен. На каждой шхуне будет работать гид, который покажет участникам самые живописные локации Антарктиды.