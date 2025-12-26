В горах Азербайджана выпал снег

Обнародована погода на 26 декабря.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых местах осадки носят интенсивный характер, в горных и предгорных районах выпал снег.

В Губе, Гусаре, Шаруре, Нафталане, Шамкире, Евлахе, Зардабе, Сабирабаде, Билясуваре, Лянкяране, Имишли и Астаре наблюдался туман. Видимость ограничена до 200 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 9 градусов мороза, в горных районах - до 10 градусов мороза, в низменных районах - до 3 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az