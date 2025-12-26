Байдена «спрятали» на семейном рождественском снимке

Бывшего президента США Джо Байдена "спрятали" на семейной рождественской фотографии по случаю Рождества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимок опубликован на странице политика в соцсети Х.

В кадре запечатлены восемь человек из семейства Байденов, где экс-президент едва выглядывает из-за своей супруги Джилл. В центре кадра расположен Хантер Байден, который единственный на фото не улыбается.

"Желаю вам мирного и радостного Сочельника, наполненного любовью", - говорится в публикации.

Байден, будучи самым возрастным президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам основания сомневаться в его когнитивных способностях. Он регулярно допускал оговорки и неточности в своих публичных выступлениях, что активно использовалось республиканцами в межпартийной борьбе, чтобы поставить под вопрос его способность эффективно управлять государством. Во время своего пребывания на посту президента Байден не раз спотыкался и падал, испытывал затруднения с формулированием мыслей и путался в словах. 