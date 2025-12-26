https://news.day.az/society/1805305.html В Кяльбаджар пришла зима - ВИДЕО В Кяльбаджаре установилась зима. На фоне снежной погоды была снята новогодняя елка, передающая предпраздничную атмосферу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Кяльбаджар пришла зима - ВИДЕО
В Кяльбаджаре установилась зима. На фоне снежной погоды была снята новогодняя елка, передающая предпраздничную атмосферу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре