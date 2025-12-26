В России внедрят оплату проезда по геолокации в 250 городах

Российские власти планируют к 2030 году внедрить бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте по геолокации пассажира в 250 городах.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на стратегию цифровой трансформации транспортного комплекса.

Согласно документу, в 2026 году технология появится в 15 городах, в 2027 - в 45, в 2028 - в 90, в 2029 - в 200, а к 2030 году - в 250 городах.

Система реализуется в рамках проекта "Зеленый цифровой коридор пассажира". На конец года оплата по геолокации уже доступна или тестируется в Новосибирске, Обнинске и ряде городов юга России, Сибири и Дальнего Востока.

Для оплаты необходимо приложение "Транспорт+" и привязанная к нему банковская карта. Приложение сопоставляет геолокацию пассажира и транспортного средства, автоматически рассчитывает тариф и формирует электронный билет. Пользователю остается лишь подтвердить оплату.