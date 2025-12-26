Назван объем транзакций через национальные платежные системы Азербайджана

В ноябре 2025 года объем операций, проведенных через Систему мгновенных платежей (AÖS), составил 362,5 млн манатов, а их количество - 2,6 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным месяцем 2024 года объем операций через AÖS увеличился на 277,6 млн манатов, или в 4,3 раза, а их количество - на 2,5 млн, или в 35,8 раза. Для сравнения, в ноябре 2024 года объем операций через AÖS составлял 84,3 млн манатов, а количество - 72 тыс. операций.

В ноябре 2025 года объем операций через Систему расчетов по мелким платежам (XÖNKS) превысил 3,9 млрд манатов, а их количество - 8 млн.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем операций через XÖNKS снизился на 39 млн манатов, или на 1%, а их количество - примерно на 5,9 млн, или на 42,4%.