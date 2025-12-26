Трамп пригрозил демократам "последним Рождеством"

Президент США Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии, что нынешнее Рождество может стать для них последним в связи с публикацией файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теперь эти неудачники снова взялись за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, серьезно пострадают и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов. Наслаждайтесь, возможно, вашим последним Рождеством", - написал он в Truth Social.

Американский лидер также отметил, что демократам "придется многое объяснить", когда станет известно об их причастности к скандалу с Эпштейном, а заявления об участии Трампа в преступлениях финансиста окажутся ложью.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 100 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.