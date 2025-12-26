Американская Ocean Infinity возобновляет поиски рейса MH370

Американская исследовательская компания Ocean Infinity возобновляет поиски обломков рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году.

Об этом сообщил представитель компании.

"При поддержке малазийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370", - приводит его слова Day.Az со ссылкой на Известия.

Учитывая важный характер проводимых работ, официальные коммуникации будут поступать от малайзийских властей.

Министерство транспорта Малайзии 3 декабря объявило о возобновлении глубоководных поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, они начнутся 30 декабря. Отмечалось, что поисковые работы продлятся 55 дней.