Баку задал миру неудобные вопросы. Ждем ответа

Автор: Лейла Таривердиева

Сильный не обижается. Он просто делает выводы из ситуации и идет дальше. А проблемы делают его только сильнее.

Выступая перед вернувшимися в освобожденный Агдам жителями, Президент Ильхам Алиев посвятил немалую часть своей речи международной атмосфере вокруг карабахского конфликта.

Почему это важно? Конечно, конфликт завершен, суверенитет восстановлен и регион идет к миру, но те тенденции, благодаря которым оккупация территорий Азербайджана растянулась на почти тридцать лет, сохраняются по сей день. Азербайджан изменил регион, но изменить весь мир он не может. Поэтому он должен оставаться сильным, всегда быть, как сказал Президент, сильнее своих потенциальных врагов. Если бы Азербайджан был слабее, если бы проводил менее прагматичную дипломатию, если бы у него не было друзей, если бы он не был вооружен международным правом, если бы у него не было такого лидера, как Президент Ильхам Алиев, то пять послевоенных лет стали бы для нас серьезным испытанием. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд назад.

Первые годы конфликта были особенно сложными из-за отсутствия перечисленных факторов. Азербайджаном играли, перебрасывали друг другу, строили планы на его территории и богатства все, кто мог дотянуться до региона. Пострадавшая от оккупации, потерявшая территории, пережившая этнические чистки страна осталась один на один со своими бедами, а мир продолжал делать вид, будто ничего не происходит. Это сегодня мы видим, какие инструменты на самом деле имеются у международных организаций и держав для подобных случаев, какая на самом деле должна быть реакция международного сообщества на военную агрессию против суверенной страны. Оказывается, инструментов и механизмов для этого достаточно. Но ни один из них не был использован для остановки карабахского конфликта, прекращения армянской оккупации и восстановления действия международного права.

Вместо действенных мер против оккупанта, была придумана Минская группа с ее институтом сопредседателей в лице стран, имеющий самые крупные и влиятельные армянские диаспоры. Отобраны Россия, США и Франция были именно по этому признаку, потому что изначально международному сообществу хотелось поскорее закрыть вопрос в пользу армянства и больше к нему не возвращаться. Азербайджанский лидер очень точно выразился, отметив, что все выглядело так, словно за столом переговоров с одной стороны сидели Армения и сопредседатели Минской группы, а с другой - Азербайджан.

Было смешно наблюдать, как после войны Минская группа суетилась, пытаясь как-то протиснуться в новые реалии. Обеспечив оккупантам сохранение статус-кво на протяжении четверти века, посредники рассчитывали, что смогут продолжать свою деструктивную возню и после того, как Азербайджан этот статус жестко изменил. Президент Азербайджана сразу дал понять МГ, что сопредседателям пора увольняться по собственному желанию. 12 декабря 2020 года глава государства принял сопредов от США и Франции, посла России и личного представителя действующего представителя ОБСЕ. Взволнованная событиями команда напросилась на встречу на что-то рассчитывая. Однако была встречена холодно. Президент в долгом и подробном выступлении описал ситуацию во всех деталях, а потом дипломатично указал Минской группе на дверь. Ильхам Алиев сказал, что не приглашал сопредов МГ, они приехали по собственной инициативе. Может, им есть что сказать? Добавим от себя: может, им, наконец, найдется сказать что-то конструктивное, а не заниматься словоблудием.

Гости явно не ожидали такого поворота. Та встреча была началом конца Минской группы. Чтобы хоть как-то удержаться в процессе, название "сопредседатель" было изменено в каждой из стран на "спецпредставителя". Но это не помогло. Несмотря на сопротивление Армении и самих посредников, Баку все-таки вынудил Ереван направить в ОБСЕ совместное обращение относительно этой структуру. И с 1 декабря 2025 года она была упразднена.

Несмотря на поддержку Армении со стороны коллективного Запада и России, Азербайджан сумел победить. И этим наша победа особенно ценна. Она безоговорочная, полная и прочная. Как сказал на встрече с агдамцами Президент Ильхам Алиев, "посмотрите, с кем мы столкнулись. Посмотрите, на фоне какой поддержки, оказываемой Армении, мы одержали победу во Второй Карабахской войне".

Оглядываясь, мы видим, что Азербайджан остался фактически один на один с тяжелейшими проблемами. Не менее тяжелой, чем сама оккупация, была атмосфера, созданная посредниками и прочими заинтересованными акторами вокруг конфликта. Оккупации будто бы не было вовсе. Миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев были невидимками для международных организаций и тех же сопредседателей Минской группы. Азербайджан выходил из тяжелого кризиса сам, без импортных "лекарств" в виде поддерживающих нашу справедливую позицию резолюций и заявлений, в виде санкций в отношении оккупанта и прочих мер, которые принимаются против той же России в связи с войной в Украине. Армения - маленькая и всесторонне зависимая страна. Даже незначительные санкционные меры были бы очень чувствительными для нее. Прими в 1992 году Конгресс ограничительную поправку против Еревана, а не Баку, возможно, Армения не рискнула бы на открытую военную агрессию. Конгресс мог остановить кровопролитие и гибель тысяч невинных азербайджанцев, но он проголосовал против Азербайджана.

Кстати, многие об это не знают, но тогда же была принята санкция и в отношении Армении. Это было сделано просто из дипломатических соображений, как бы для равновесия, и скоро она была тихо и незаметно отменена. Никто не возражал. Зато какие баталии разгораются, когда ставится вопрос о 907-й поправке.

Или же возьмем Россию. Ни для кого не секрет, что эта страна была причастна к оккупации территорий Азербайджана, пусть и не официально, поддержав оккупанта военной силой и вооружением. Армения с самого начала, еще до развала Союза опиралась на поддержку Москвы, эта же поддержка была у Еревана все годы конфликта. В интервью турецкому телеканалу А-Haber в перид 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев заявил, что только за 17-18 дней боевых действий было уничтожено армянское вооружение на сумму 2 миллиарда долларов. Откуда оно у нищей Армении? Значит, кто-то предоставил его армянам бесплатно.

О том, кто этот "кто-то", долго гадать не приходится. Сама армянская оппозиция недавно подтвердила, что во времена карабахского клана Армения получала оружие от России не только исправно, но и бесплатно. Ничего нового в этом откровении для нас нет, потому что хорошо известно, что уже в первые годы после Первой карабахской войны форпост начали накачивать бесплатным российским вооружением. И это было не только старое и списанное советское вооружение, но и новое оружие, порой даже в заводской смазке, которое списывалось по цене металлолома. Эта мошенническая схема позволила оккупанту успешно поддерживать режим оккупации.

Не является тайной и то, что российское оружие продолжало идти в Армению и в период 44-дневной войны. Так как Грузия закрыла свои границы и воздушное пространство для транзита военных грузов, оружие отправлялось через Иран. Хотя все стороны сегодня это отрицают, во времена информационных технологий трудно что-то утаить.

Еще один сопредседатель - Франция поддерживала Армению всегда. Скопившееся там армянство превратилось в серьезный фактор влияния, и политика Парижа по отношению к конфликту всегда была армяноцентричной. Армянство диктовало, как реагировать официальным властям и парламентариям на те или иные нюансы. В период Второй карабахской войны французская сторона обеспечивала отправку наемников в зону боев, а после нашей победы пыталась отстаивать интересы Еревана, доведя отношения с Баку до кризиса. Эта страна не имела влияния в регионе как Россия, или в мире - как США, но в европейской политике она диктовала моду. И, как не парадоксально, постепенно ответственность двух сторон за конфликт была уравнена, а затем чаша сочувствия и вовсе перекосилась на сторону оккупанта. За тридцать лет европейские организации не приняли ни одной резолюции, осуждающей оккупационную политику Еревана, ни разу не вступилась за обездоленных азербайджанцев. И нельзя сказать, что сегодня что-то особо в этом плане изменилось. Признав - молча - победу Азербайджана, Европа так и не сподобилась сделать этого гласно. За исключением некоторых стран.

Глядя на то, что и как делается сегодня, невольно проводишь параллели. Невероятно, но европейские и американские чиновники (российские - реже) позволяют себе заговаривать о судьбе армянских преступников, уже отбывающих наказание за свои преступления или же еще находящихся под судом в Баку. Это не просто вмешательство во внутренние дела и в судебную систему суверенного государства. Это попытка продолжать опекать разрушителей Азербайджана даже сейчас, когда в конфликте поставлена точка, а Баку протянул бывшему оккупанту руку мира. Армянские сепаратистские лидеры действительно всегда пользовались благосклонностью в мировых столицах и международных структурах. Бако Саакян, Араик Арутюнян были частными гостями в США, России, в Европе. Этим лицам спокойно выдавались визы, для них открывались двери парламентов, а чиновники принимали их, объясняя это желанием якобы быть объективными и способствовать мирному урегулированию конфликта. Между тем, для лидеров сепаратистов и главарей структур оккупированных территорий Грузии, Молдовы, Украины все двери наглухо закрыты. Все эти деятели находятся под санкциями и во всевозможных черных списках и не могут ступить ни в одну западную страну.

Армянские же сепаратисты пользовались всеми радостями гостеприимства в мировых столицах, спокойно ездили, проводили встречи, устраивали телемарафоны, на которых диаспора собирала для поддержания оккупационного режима миллионы долларов. Армянам не приходилось маскировать свои действия или скрывать лица. Они принимались, им жали их обагренные невинной кровью руки. Много лет США выделяли финансовую "помощь" сепаратистам, что можно назвать беспрецедентным фактом. Эти миллионы шли на оружие, подпитку сепаратистского режима и покупку лоббистов. В магазинах России и Европы спокойно выставлялась продукция оккупированного Карабаха, и никто не видел в этом никакого криминала. И особенно много претензий тут к Европе, которая показала, как и чем может отвечать на нарушение международного права.

Двойные и тройные стандарты губят международное право, потому что позволяют трактовать его двояко и трояко. Это развращает. Очень хотелось бы когда-нибудь услышать вразумительный ответ на наши вопросы. Почему одним можно, а другим нельзя? Почему Запад поддерживал армянских оккупантов, но всеми силами борется с российскими? Почему Евросоюз выделяет миллионы на добровольных переселенцев из Карабаха, но отделывался от жертв этнических чисток и депортаций - азербайджанцев - гуманитарной помощью Красного Креста? Почему говорит о возвращении армян в Карабах, но не заикается о возвращении азербайджанцев в Армению?

Пока не будут получены ответы на эти вопросы, мы не перестанем их задавать. Потому что справедливость не может быть избирательной.