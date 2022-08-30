Деньги на ветер – сколько потеряли армяне на незаконных проектах в Карабахе

Автор: Лейла Таривердиева

Можно удивляться такой наглости, но в Армении сегодня со всей серьезностью подсчитывают свои финансовые потери от возвращения Лачина и других населенных пунктов Лачинского района под контроль Азербайджана. Страна, стоящая перед реальной перспективой выплаты многомиллиардных компенсаций за сотворенное в годы оккупации зло, имеет наглость предъявлять претензии и жаловаться на потерю средств, вложенных в незаконное заселение захваченных земель и прочие преступные проекты. Конечно же, претензии армян смешны. Что значат несколько оставленных оккупантами домиков против нанесенного ими ущерба на десятки миллиардов долларов, которые рано или поздно придется выплачивать.

Однако у вопроса есть еще одна интересная сторона. Азербайджан сегодня тратит на возрождение освобожденных земель миллиарды и делает это с радостью и гордостью, потому что это вклад в созидание и процветание на века. Армянам же приходится констатировать, что вложенные ими в оккупацию и ее поддержку деньги ушли в никуда. Все, на что трясущимися руками выделялись средства, даже не успело как следует послужить захватчикам. И вот об этом мы поговорим.

Оккупировав Лачинский район в мае 1992 года, армяне сожгли дома в райцентре и разрушили Забух. Когда же началось массовое заселение армян с Ближнего Востока в этот район, было решено не восстанавливать азербайджанские дома, а построить по соседству с руинами новый поселок. Это решение было не случайным - рядом проходил так называемый Лачинский коридор, ныне бывший, и армянству было важно закрепиться на этой территории путем создания новой демографической среды. Заселение Забуха, поименованного в непроизносимое "Ахавно", началось в 2009 году. У истоков этого процесса стояла созданная ливанским армянином инвестиционная компания "Artsakh roots investment" (что в переводе с английского означает "Инвестиции в "арцахские" корни"). Компания ARI инвестировала в незаконные проекты, в том числе в расселение зарубежных армян в оккупированных Губадлинском, Зангиланском и Лачинском районах. В период с 2011 по 2016 годы ARI потратила более 4 миллионов долларов США в виде малых кредитов с целью укрепления социально-экономической ситуации на оккупированных территориях.

Согласно данным из открытых источников, в Забухе планировалось в три этапа построить 150 домов. Строительные работы начались в 2014 году, а в сентябре 2016 года состоялось торжественное открытие поселка. Представители компании и не скрывали, что расширение поселка преследует цель обеспечения демографического роста на оккупированных территориях. Аналогичные планы строились и по поводу Кяльбаджара. В частности, планировалось создать аналогичный поселок вдоль дороги Варденис-Кяльбаджар-Агдере, стратегической магистрали, на строительство которой были потрачены огромные деньги. Но о магистрали потом.

Дома для незаконных переселенцев в Забухе

Незаконно переселившаяся в Лачин из Сирии семья Погосянов

Конечной целью политики незаконного заселения было, как мы отметили выше, создание новой демографической ситуации, при которой возвращение азербайджанцев на свои земли было бы уже невозможным. А в том, что незаконное заселение имело место, не может быть никаких сомнений. Это подтверждается также снимками, сделанными азербайджанским орбитальным спутником. В отчете ОАО "Азеркосмос" за 2019 год "Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, находящихся под оккупацией Армении", посредством материалов фотосъемки подтверждено, что армянская сторона вела незаконное строительство вблизи Забуха. На нижеприведенных фотографиях можно видеть, как развивался этот незаконный процесс.

Официально Ереван всеми силами старался скрыть свое непосредственное участие в проектах переселения. Однако известно, что, начиная с 2000 года, в процессе осуществления широкомасштабной программы под названием "Возвращение в Карабах" были задействованы представители правительственных структур и ведомств, а ведало переселением Управление по делам беженцев и эмиграции.

Согласно данным армянских СМИ, на обеспечение переселенцев строительными материалами за период с 2012 по 2015 годы правительством Армении было выделено около 3 миллиардов драмов (5,8 миллиона долларов). Главными же спонсорами реализации программы переселения были Армянский Фонд Образования Западной Америки, Фонд "Айастан") и Совет Армянской Епархии Тегерана. Известно о выделении иностранными фондами в 2004 году 400 тысяч долларов США на реализацию программы "Возвращение в Карабах" и завершение строительства 90 домов.

Ничуть не меньше Армения и диаспора потратились на строительство дорог. Особенно больно им вспоминать о проекте Варденис-Кяльбаджар-Андере. Проект был оценен в 30 миллионов долларов и стал, как писали армянские СМИ, самым крупным проектом в истории фонда "Айастан". Правительство Армении тоже вложилось, перечислив фонду 1 миллиард 600 миллионов драмов. Эти затраты оправдывались стратегическим значением прямого сообщения Армении с Ханкенди, но в еще большей мере расположением на этом маршруте крупных золоторудного и медно-молибденового рудников. Разграбление рудников требовало наличия хорошей дороги для вывоза ценного груза в Армению.

После 44-дневной войны и освобождения Кяльбаджара армянской стороне пришлось попрощаться не только с золотом, но и с миллионами, вложенными в дорожную инфраструктуру. Дорога была сдана в 2017 году и вернуть затраты оккупанты за это время никак не смогли бы. 30 миллионов долларов - это сумма, которую всеармянский фонд мог бы с большей пользой потратить в самой Армении, с ее повальной бедностью, разбитыми дорогами и умирающей экономикой. Но деньги были пущены на незаконные проекты и ушли в никуда.

Все, что было построено за годы оккупации армянской стороной, ныне находится под контролем Азербайджана. И что необходимо отметить - в Лачине армянам не удалось нанести инфраструктуре большого ущерба, как покидая Кяльбаджар, потому что процесс проходил под строгим контролем. Все затраты, проекты, обсуждения и благотворительные телемарафоны - все было напрасным. Наверняка, так называемые благотворители сегодня рвут и мечут, наблюдая в СМИ за тем, как по заасфальтированным на их деньги улицам ходят азербайджанские солдаты. Ну что же тут поделать, раньше нужно было думать. Потраченного не вернуть. Как не вернуть и инфраструктуру, пусть даже в разобранном виде, созданную незаконно, а значит, не имеющую никакой правовой силы. Квартал для армян диаспоры - это незаконная постройка и никаких прав никто из бывших жильцов на эти дома не имеет, о чем застройщики людей, конечно, не предупреждали. Да, их якобы права оформлялись в Армении и в структурах бывшего оккупационного режима, но с точки зрения международного права они ничтожны, потому что не были подтверждены реальным владельцем территорий - Азербайджаном.

Случившееся с незаконными поселенцами Забуха - сигнал армянской стороне, армянским налогоплательщикам и тем, кто в свое время щедро жертвовал средства фонду "Айастан". Это также сигнал всем, кто еще пытается предъявлять какие-то претензии Азербайджану. И, надо сказать, все сигналы, посылаемые Баку, очень конкретно воспринимаются. Неслучайно и недавно проведенная контртеррористическая операция "Возмездие", и выдворение незаконных поселенцев из Лачинского района были восприняты миром молча, с пониманием и без внимания к армянским крокодиловым слезам. Баку четко дал понять, что не позволит менять демографию освобожденных регионов, никаких незаконных поселений на территории страны не будет, никто, не живший в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре до конфликта, не будут иметь прав на проживание здесь. Обмануть азербайджанскую сторону не получится, потому что имеются подобные материалы, позволяющие определить, кто имеет право жить в азербайджанском Карабахе, а кто нет.

Нашим соседям лучше прекратить лить слезы, жаловаться и чего-то требовать. Им следует проанализировать все, что с ними произошло, и все свои потери. Никто не вернет им потерянного. Потому что нет более никчемного занятия, чем тратиться на то, что тебе не принадлежит, да и не принадлежало никогда.